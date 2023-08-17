В ДНР бойца ВСУ приговорили к 12 годам колонии за корректировку обстрелов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, в результате обстрелов, в частности, был ранен мужчина на западе Донецка

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 12 годам колонии за корректировку обстрелов по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Куранова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что с 30 ноября 2018 года осужденный вел корректировку обстрелов по жилым домам и гражданской инфраструктуре Новоазовского района и поселка Александровка на западе Донецка при помощи БПЛА. В результате обстрелов на западе Донецка был ранен мужчина, в селе Коминтерново Новоазовского района был разрушен жилой дом, частично разрушено здание торгового комплекса, в поселке Александровка был ранен мужчина.

Также Куранов в апреле 2022 года, находясь на боевом дежурстве на втором этаже пятиэтажного здания машиностроительного завода "Азовмаш", ранил мирного жителя, идущего по улице.