В Ростове осудили двух жителей ЛНР за подготовку теракта

В пресс-службе суда сообщили, что Антон Малышев получил семь лет колонии, Артем Крикунов - пять лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил двух мужчин к пяти и семи годам колонии строгого режима за подготовку теракта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Антону Малышеву - семь лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Артему Крикунову - пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оба подсудимых - жители ЛНР. В судебном заседании они признали свою вину.

Суд установил, что в марте 2022 года Малышев, находясь в ЛНР, вступил с Крикуновым в предварительный сговор на совершение теракта. Гранаты, электродетонаторы, взрывчатое вещество и другие предметы они хранили в погребе. В начале апреля их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, установлено, что в августе 2021 года Малышев незаконно приобрел для личного употребления наркотическое средство, которое хранил у себя дома.