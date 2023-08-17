В Малайзии при падении самолета на автотрассу погибли не менее 10 человек

Инцидент произошел в западном штате Селангор

БАНГКОК, 17 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения небольшого самолета Beechcraft 390 на автотрассу и его столкновения с автомобилем и мотоциклом. Как сообщила полиция, инцидент произошел в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам.

Самолет совершал местный перелет с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг, расположенный примерно в десяти километрах от места катастрофы. Погибли два пилота и шесть пассажиров самолета, а также водители автомобиля и мотоцикла. После столкновения начался сильный пожар.

На месте происшествия работают оперативные службы и полиция, ведется расследование.