Суд Волгограда 23 августа примет решение по делу о геноциде под Сталинградом в годы войны

Суд приобщил к материалам уголовного дела архивные фотографии и видеоматериалы, а также письменные документальные доказательства преступлений нацистов

ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд 23 августа, в день начала массированной бомбардировки Сталинграда в 1942 году, примет решение по делу о признании геноцидом преступлений нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев.

"23 августа в 10:00 мск состоится заседание завершающее. Будет решение [вынесено]", - сказал собеседник агентства.

В четверг в Волгоградском областном суде состоялось пятое заседание суда по делу о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом в годы войны. Суд приобщил к материалам уголовного дела архивные фотографии и видеоматериалы, а также письменные документальные доказательства преступлений нацистов. Видеоматериалы были продемонстрированы участникам заседания. В том числе были показаны интервью с уже ушедшими из жизни свидетелями преступлений фашистов - Клавдией Ворониной, Олегом Ширяевым, Галиной Марказиновой и Львом Тыриным. В качестве специалиста для дачи консультаций и пояснений к видео- и фотоматериалам в судебном процессе выступила заведующая отделом экспозиционно-выставочных работ музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева. Вторая часть заседания впервые прошла в закрытом режиме, на ней смогли присутствовать только допущенные к государственной тайне.

В июне дело из 14 томов поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии. Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на первом заседании по делу заявил, что размер материального ущерба, причиненного Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками, превышает 17 трлн рублей.

Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.