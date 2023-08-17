Во Владимире суд приговорил украинца к трем годам колонии за призывы к терроризму

В пресс-службе регионального управления ФСБ отметили, что обвиняемому также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, создавать аккаунты в соцсетях

ТАСС, 17 августа. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Украины, который прибыл во Владимирскую область в составе группы беженцев, к трем годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, также суд запретил фигуранту в течение двух лет заниматься в том числе администрированием сайтов и каналов, создавать аккаунты в соцсетях.

По данным УФСБ, гражданин Украины 2001 года рождения в марте прошлого года прибыл во Владимирскую область в составе группы беженцев из зоны проведения специальной военной операции и был заселен в пункт размещения. В ноябре он в чате Telegram разместил ряд текстовых сообщений, содержащих признаки призывов к осуществлению террористической деятельности. Данный факт выявили сотрудники УФСБ, после чего региональным следственным управлением СК РФ в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.