Мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

Полиция задержала парашютиста

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который прыгнул с парашютом с верхнего этажа Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным канала, любитель экстремальных прыжков, забрался на Эйфелеву башню в районе 05:40 (06:40 мск) утра и спрыгнул около 07:00 (08:00 мск), используя специальный парашют, предназначенный для прыжков с относительно небольшой высоты.

Полиция задержала парашютиста после приземления в связи с общественно опасным поведением. Вместе с тем, никакого ущерба от действий парашютиста не выявили.

По данным BFMTV, этот инцидент стал причиной "незначительной задержки" с открытием туристического объекта для посетителей.

На прошлой неделе на Эйфелевой башне дважды объявлялась эвакуация в связи с сигналами об угрозе взрыва. Оба сообщения оказались ложными, и прокуратура начала розыск авторов сообщений. Еще один инцидент произошел в понедельник, когда охрана обнаружила двоих нетрезвых американских туристов, уснувших на одной из площадок сооружения.