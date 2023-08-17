17 августа, 11:35

В Приамурье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Возгорание на площади более 1 тыс. кв. м тушат на деревообрабатывающем предприятии в Селемджинском районе в Амурской области, сообщается в четверг в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Пожарные поселка Февральск Селемджинского района Амурского центра ГЗ и ПБ в 16:33 по местному времени (10:33 мск) выехали на тушение возгорания на территории деревообрабатывающего предприятия", - говорится в сообщении. По предварительной информации, площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м.

На пожаре работают сотрудники пожарной части поселка, добровольцы от местных предприятий и четыре автоцистерны. Угрозы для находящихся рядом строений нет. 

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