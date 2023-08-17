СК просит суд арестовать Насрулаева, обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Махачкале

На месте взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года

На месте взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года

При взрыве погибли 35 человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили Эльдару Насрулаеву обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности гибель 35 человек в результате пожара на АЗС в Махачкале. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, СК требует его ареста.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 октября в отношении Насрулаева Эльдара Теймуровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ", - сказала представитель суда. По ее словам, обвиняемый официально не трудоустроен.

Насрулаева задержали 16 августа, а 17 августа доставили в Москву.

Басманный суд Москвы изберет меру пресечения обвиняемому в закрытом режиме.

Как сообщили ТАСС в районном суде участники процесса, такое решение необходимо для соблюдения безопасности обвиняемого и его родственников. "Уголовное дело имеет повышенный общественный резонанс. В трагедии погибли более 30 человек, в том числе и несовершеннолетие дети. В целях обеспечения безопасности обвиняемого и его родственников прошу провести судебное заседание в закрытом режиме", - сказал перед началом рассмотрения ходатайства представитель СК.

Прокурор и представитель защиты также выступили за закрытие процесса. "Поддерживаю. Мой подзащитный - добропорядочный человек, который оказался участником этой трагедии", - сказала адвокат Насрулаева. После рассмотрения просьбы СК суд огласит представителям СМИ только резолютивную часть постановления.