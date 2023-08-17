Курганское МЧС объявило штормовое предупреждение до 20 августа из-за пожарной опасности

В ведомстве призвали жителей соблюдать меры пожарной безопасности

ТАСС, 17 августа. Главное управление МЧС по Курганской области объявило штормовое предупреждение с 18 по 20 августа из-за чрезвычайной и высокой пожарной опасности в большинстве районов региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 18-20 августа в большинстве районов Курганской области ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей соблюдать меры пожарной безопасности.

С 27 апреля на территории Кургана и Кетовского округа был введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупных природных пожаров, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе, но 16 мая уже сняли.