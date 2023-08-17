17 августа, 12:51
Лесные пожары в России

На Ямале локализовали два природных пожара на площади более 1,1 тыс. га

В регионе продолжает гореть 1,2 тыс. га леса

ТАСС, 17 августа. Специалисты ликвидируют четыре природных пожара на площади более 1,2 тыс. га. Два крупных очага, занимающих почти всю площадь возгорания, локализовали, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

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"На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует четыре очага природных пожара на площади 1 273 га. Локализовано два очага природных пожаров на площади 1 118 га", - говорится в сообщении.

15 августа ведомство сообщало о пяти природных пожарах на площади более 1,3 тыс. га.

За время пожароопасного сезона, который ввели 10 мая, на Ямале произошли 312 природных пожаров на общей площади почти 13 тыс. га. 8 августа местные власти ввели режим ЧС регионального характера на территории всего округа.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииЯмало-Ненецкий автономный округ
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