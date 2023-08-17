17 августа, 12:54

Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

Специалисты Роспотребнадзора отберут пробы продукции для проведения исследования

ТАСС, 17 августа. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общепита во Владимире. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму, сообщили в пресс-службе управления.

"Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания во Владимире. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты управления выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований. 

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