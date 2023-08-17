В Казахстане спасатели обнаружили тела двух горняков в шахте, где произошел пожар

Ведутся поиски троих шахтеров

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели, которые работают на месте возгорания в шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, обнаружили тела двух горняков. Об этом сообщили в областной администрации.

"На месте происшествия найдены тела двух погибших шахтеров", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее в администрации заявляли, что в связи с происшествием идут поиски пяти человек. Уточняется, что его осложняет сильная задымленность.

Утром 17 августа на шахте произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек, 222 работника удалось эвакуировать через фланговый ствол.