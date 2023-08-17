17 августа, 12:58
Взрыв на АЗС в Махачкале

В больницах Махачкалы после ЧП на АЗС остаются 46 человек

По данным министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, их состояние оценивается как средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Состояние всех пострадавших во время взрыва на АЗС в Махачкале, которые находятся в больницах Дагестана, оценивается как среднее. В учреждениях Махачкалы остаются 46 человек, многих из них намерены выписать 21 августа.

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Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева.

"Все, кто остался [в больницах региона], - угрозы жизни нет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Многие уже в понедельник будут выписаны. Сегодня осталось 46 человек", - сказала Беляева. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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