17 августа, 16:28
Военная операция на Украине

ВСУ пятый раз за сутки обстреляли Донецк, применив кассетные боеприпасы натовского образца

С начала суток ВСУ 19 раз обстреляли Донецк, выпустив 50 боеприпасов

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Украинские войска в пятый раз за сутки обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным представительства, артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовала при обстреле 155-миллиметровые орудия натовского образца. Два кассетных боеприпаса в 15:00 мск были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

С начала суток ВСУ 19 раз обстреляли Донецк, выпустив 50 боеприпасов. 

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