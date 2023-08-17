В Ингушетии завели новое дело на 35 задержанных за хищения из ПФР

Им вменяют создание и участие в преступном сообществе

МАГАС, 17 августа. /ТАСС/. Новое дело о создании и участии в преступном сообществе возбудили в отношении 35 задержанных по делу о мошенничестве из-за хищений из Пенсионного фонда России (ПФР) в Ингушетии, сообщается в Telegram-канале МВД по республике со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Следователем УРОПД Следственного департамента МВД России в отношении 35 фигурантов, которые ранее были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело о создании и участии в деятельности преступного сообщества. В отношении предполагаемых участников криминальной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ", - процитировали Волк в пресс-службе.

По данным ведомства, к незаконным действиям причастны бывшие и действующие сотрудники регионального отделения ПФР и филиала АО "Почта России" в Ингушетии, которые систематически похищали бюджетные средства ПФР, внося в платежные документы недостоверные сведения о начислении пенсионерам разовых выплат. Только за шесть месяцев 2020 года ущерб составил не менее 370 млн рублей.

"Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России, продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России.

МВД совместно с ФСБ и Росгвардией проводили задержание подозреваемых в феврале и мае 2023 года. На территории Ингушетии, Северной Осетии, Москвы и Московской области по местам жительства и работы соучастников прошли 75 обысков с изъятием улик. Подозреваемым предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.