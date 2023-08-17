Суд взыскал с Виктора Бычкова 715 тыс. рублей за неявку на съемки ток-шоу

С иском обратилась студия-производитель телепрограммы "Секрет на миллион"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Красногвардейский суд Санкт-Петербурга взыскал 715 тыс. рублей с актера Виктора Бычкова за неявку на съемку ток-шоу "Секрет на миллион" в ноябре 2021 года. С иском обратилась студия-производитель телепрограммы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск ООО "Ток-шоу" к Виктору Бычкову о взыскании неустойки, убытков. Суд взыскал с Бычкова неустойку в размере 402 300 рублей, убытки в размере 306 176,33 рубля, судебные расходы 7 381,17 рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, 5 ноября 2021 года ООО "Ток-шоу" и Бычков заключили договор, по условиям которого 10 ноября ответчик обязался принять участие в студийной записи телепрограммы "Секрет на миллион", которую производит истец, а также в съемках видеосюжетов для нее. На съемки Бычков не пришел. Согласно договору сторон, за неявку актер должен выплатить студии неустойку в размере своего вознаграждения по контракту - 402 300 рублей. В случае одностороннего внесудебного отказа Бычкова от договора он обязался выплатить неустойку в размере 200% от вознаграждения и возместить фирме причиненные убытки.

Представители истца сообщили, что компания, организуя съемки с Бычковым, понесла большие расходы: оплатила аренду студии и оборудования, услуги по сбору и разбору декораций, неоднократно покупала и возвращала с уплатой комиссий и сборов билеты на поезд Бычкову и членам его семьи, организовала командировку сотрудников в Петербург для съемки видеосюжетов с участием ответчика и его жены.

Бычков на заседание не пришел, но прислал представителя, которая против удовлетворения иска возражала. Согласно объяснениям артиста, на съемки ток-шоу он не смог приехать из-за того, что за день до этого его жена попала в больницу. Но, как указал суд, невозможность участия в программе супруги ответчика не свидетельствует о невозможности съемки программы в ее отсутствие при участии самого Бычкова, который по условиям договора принял на себя обязательства исполнить его. Объективных доказательств того, что актер не мог принять участие в съемках, он не представил.

Виктор Бычков - советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Известен по роли егеря Кузьмича в фильме Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты". Всего в творческом багаже артиста более 110 ролей в фильмах, сериалах и театральных спектаклях. Лауреат кинопремии "Золотой Орел" в номинации "За лучшую мужскую роль" (2003, фильм "Кукушка").