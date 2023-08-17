В Ленобласти задержали предполагаемую мать младенца, найденного в пакете

По данным следствия, подозреваемая родила ребенка в бане и оставила новорожденного мальчика в завязанном мусорном пакете на улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Следственный комитет задержал предполагаемую мать новорожденного ребенка, обнаруженного во вторник в завязанном мусорном пакете на территории садоводства в городе Пикалево Ленинградской области. Женщину подозревают в покушении на убийство младенца, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Бокситогорску <...> задержана жительница города Пикалево 1982 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая родила ребенка в бане на участке в СНТ "Металлург" и умышленно оставила новорожденного мальчика в завязанном мусорном пакете на улице. 15 августа обнаружившая его в кустах местная жительница сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Как сообщалось ранее, ребенка доставили в больницу, угрозы его жизни и здоровью нет.

Задержанную женщину допрашивают следователи. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.