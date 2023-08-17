В Пензенской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Среди пострадавших оказалось четверо детей

ТАСС, 17 августа. На федеральной трассе в Пензенской области столкнулись два автомобиля и автобус. В результате медицинская помощь потребовалась семи людям, сообщили в УГИБДД по региону.

Предварительно установлено, что в 12:50 на 762-м км трассы М-5 "Урал" столкнулись Isuzu, Toyota и автобус Mercedes-Benz.

"В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota, женщина 1973 года рождения, а также водитель автомобиля Mercedes-Benz после оказания медицинской помощи на месте были отпущены. Еще четыре несовершеннолетних пассажира автобуса Mercedes-Benz - мальчики 2017 и 2013 годов рождения и две девочки 2012 и 2017 годов рождения - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, которые после оказания медицинской помощи были отпущены", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.