Авиарейс из Мурманска в Москву задержали из-за попавшей в двигатель самолета птицы

Пассажиров доставят на резервном самолете

МУРМАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Мурманск - Москва задержали на четыре часа в аэропорту Мурманска. Причиной задержки стала попавшая в двигатель самолета птица, сообщили в пресс-службе аэропорта Мурманска.

"Рейс FV6484 из Мурманска в Москву будет выполнен на резервном воздушном судне по причине попадания птицы в двигатель самолета. Резервный самолет в данный момент уже вылетел, прибытие ориентировочно в 18:20 мск", - говорится в сообщении.

В связи с задержкой рейса около четырех часов пассажирам предоставляют напитки, а при увеличении длительности задержки - горячее питание. Расследованием инцидента займутся специалисты технической службы аэропорта.