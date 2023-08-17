В пропаже вещей из Британского музея подозревают экс-куратора греческих коллекций

По данным газеты The Times, сумма ущерба может составить $102 млн

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудником лондонского Британского музея, который был уволен и стал фигурантом расследования после исчезновения нескольких предметов коллекции, оказался 56-летний бывший куратор греческих коллекций Питер Джон Хиггс. Об этом сообщила газета The Times.

Как ранее уточнил музей, из запасников музея "пропали, были украдены" небольшие "золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры". Некоторые экспонаты были повреждены. Издание приводит слова сына куратора, Грега Хиггса, который сообщил, что его отец настаивает на своей невиновности. "Он ничего не сделал. Ему все это не нравится. Он потерял свою работу и репутацию, и я не думаю, что это справедливо. Это не мог быть он. Я не думаю, что вообще что-то пропало, насколько я знаю", - сказал сын экс-куратора, работавшего в музее на протяжении 30 лет, как пояснила газета.

Музей сообщил, что подал иск в отношении сотрудника, а расследование ведет отдел столичной полиции по экономическим и уголовным преступлениям. Сумма нанесенного им ущерба не разглашается, однако, по информации The Times, речь может идти о £80 млн ($102 млн). Как отмечается в статье, пропавшие вещи не были застрахованы.

По информации газеты The Daily Telegraph, руководство Британского музея было предупреждено еще в 2020 году, что один из сотрудников продает артефакты из запасников через eBay как минимум с 2016 года. Издание замечает, что пропавшие вещи не были зарегистрированы в музее, то есть доказать, что они принадлежат музейной коллекции, практически невозможно.

Британский музей, собрание которого насчитывает около 8 млн предметов, одна из самых популярных достопримечательностей Лондона. До пандемии ковида его ежегодно посещали около 6 млн человек, в 2022 году - 4,1 млн.