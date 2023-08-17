17 августа, 14:54
Взрыв на АЗС в Махачкале

В МЧС рассказали, с какими вопросами обращались жители на горячую линию по ЧП в Махачкале

По данным ведомства, в первые дни звонивших интересовали судьбы конкретных людей

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Запросы о судьбах конкретных людей поступали в первые дни ЧП в Махачкале, в последующие дни людей волновали вопросы организационного характера. Об этом ТАСС сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

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"Когда работает горячая линия, то очень меняется тематика обращений по мере развития ситуации. Если в первые дни большое число запросов связаны с судьбами конкретного человека, потом людей начинают волновать вопросы организационного характера и появляются запросы на оказание психологической помощи, когда люди осознают такую потребность", - сказала она.

Шойгу отметила, что после взрыва на место практически сразу выехали специалисты Северо-Кавказского филиала Центра экстренной психологической помощи. "Санитарную эвакуацию пострадавших сопровождали сотрудники нашего центра. Из Москвы прилетели для того, чтобы оказать психологическую помощь на этапе санитарной эвакуации раненых в Москву. На сегодняшний день работа продолжается, работа ведется во всех тех местах, где находятся люди, которых эта трагедия затронула", - добавила директор ЦЭПП.

Она отметила, что горячая линия - один из важных информационных каналов, по которым с одной стороны люди получают достоверную информацию, с другой - могут заявить о различных проблемах и сложностях. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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