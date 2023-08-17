В МЧС рассказали, с какими вопросами обращались жители на горячую линию по ЧП в Махачкале

По данным ведомства, в первые дни звонивших интересовали судьбы конкретных людей

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Запросы о судьбах конкретных людей поступали в первые дни ЧП в Махачкале, в последующие дни людей волновали вопросы организационного характера. Об этом ТАСС сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

"Когда работает горячая линия, то очень меняется тематика обращений по мере развития ситуации. Если в первые дни большое число запросов связаны с судьбами конкретного человека, потом людей начинают волновать вопросы организационного характера и появляются запросы на оказание психологической помощи, когда люди осознают такую потребность", - сказала она.

Шойгу отметила, что после взрыва на место практически сразу выехали специалисты Северо-Кавказского филиала Центра экстренной психологической помощи. "Санитарную эвакуацию пострадавших сопровождали сотрудники нашего центра. Из Москвы прилетели для того, чтобы оказать психологическую помощь на этапе санитарной эвакуации раненых в Москву. На сегодняшний день работа продолжается, работа ведется во всех тех местах, где находятся люди, которых эта трагедия затронула", - добавила директор ЦЭПП.

Она отметила, что горячая линия - один из важных информационных каналов, по которым с одной стороны люди получают достоверную информацию, с другой - могут заявить о различных проблемах и сложностях.