В Подмосковье осудили членов банд, обманувших дольщиков на 535 млн рублей

Подсудимые похитили у 445 граждан деньги под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов в Московском регионе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Четверо участников преступного сообщества, обманувшие дольщиков в Подмосковье на 535 млн рублей, приговорены к длительным срокам заключения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК РФ.

"Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Любови Мазыленко, Евгению Кобышеву, Валерию Садову и Олегу Швыреву. Они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем", - сказали в ведомстве.

С 2007 по 2014 год подсудимые похитили у 445 граждан деньги на общую сумму свыше 535 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов в Московском регионе. Строительство велось с нарушениями, без необходимых разрешений, поэтому впоследствии дома были снесены как самострой. Похищенные деньги двое из подсудимых вложили в земельные участки и организовали дачное некоммерческое партнерство (ДНП). Они совершали хищения и растрату членских взносов членов ДНП "Чеховское подворье". Двое других членов банды легализовали денежные средства, приобретя земельный участок.

Всего было возбуждено 25 уголовных дел, которые соединили в одно производство, выявлен 21 эпизод преступной деятельности. Объем дела составил 400 томов. Потерпевшими признаны 445 человек, опрошены более 250 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских и экономических экспертиз.

"Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест как на имущество подсудимых, так и на находящееся в собственности подконтрольных лиц (всего более 530 объектов, расположенных на территории Одинцовского, Пушкинского, Чеховского, Серпуховского, Красногорского районов Московской области, а также Новой Москвы) общей стоимостью свыше 1,598 млрд рублей, что значительно превышает причиненный ущерб", - добавили в пресс-службе.

Приговором суда Мазыленко назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима, Кобышеву - 12 лет, Садову - 12,5 года, Швыреву - 13 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.