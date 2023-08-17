На северо-востоке Москвы в ДТП пострадали три человека

Обстоятельства аварии устанавливаются

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Три человека получили травмы при столкновении LADA Granta и KIA на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Около 15:20 на пересечении Новомосковской улицы и улицы Академика Королева водитель LADA Granta проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.