В Кузбассе нашли мертвым подростка, заблудившегося со сверстниками в лесу

Двое 13-летних мальчиков найдены живыми

КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Трое подростков ушли в среду в тайгу за шишками в Кемеровской области и заблудились. В четверг двое из них были найдены живыми, позднее было обнаружено тело третьего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, в Тисульском районе 15-летний и двое 13-летних подростков ушли в лес за шишками и пропали. "По предварительной информации, 13-летние мальчики найдены живыми, в настоящее время они доставляются из леса в населенный пункт, а 15-летний подросток обнаружен погибшим", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту исчезновения была организована проверка. В поисках принимали участие следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры. Причины смерти выясняются.