На Крестовском острове произошел пожар на двухпалубной яхте

К ликвидации возгорания привлечено 7 единиц техники и 32 человека личного состава МЧС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на двухпалубной яхте в Санкт-Петербурге, предположительно, на территории яхт-клуба на Крестовском острове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Горит двухпалубная яхта размером 4 на 9 м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 7 единиц техники и 32 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании по адресу: Петроградский район, Южная дорога, д. 4, поступило 17 августа в 16:59 мск.

По информации местных СМИ, пожар произошел на одной из яхт, ранее опечатанных СК в рамках уголовного дела, которое возбудили в июле после гибели пассажира маломерного судна, затонувшего в Финском заливе. Как сообщал ТАСС, следователи изъяли как вещдоки и опечатали 12 судов в ходе обысков в яхт-клубах на Крестовском острове и Петровской косе 8 августа. Один из фигурантов дела использовал яхты для коммерческих водных прогулок.

Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах очевидцев, рядом с горящей яхтой пришвартованы другие суда.