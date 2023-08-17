Ураган "Хилари" в ближайшие дни обрушится на Мексику и США

Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах урагана достигла 33,3 м/с

ТАСС, 17 августа. Тропический ураган "Хилари" усиливается и в ближайшие дни обрушится на западное побережье Мексики и прибрежные районы юго-запада США. Об этом предупредил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость ветра в пределах урагана достигла 33,3 м/с. В Мексике в наибольшей степени стихия затронет штаты Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная, где прогнозируются обильные осадки, опасные морские приливы и подтопления местности. Юго-восточные штаты США в пятницу накроют проливные дожди, которые будут идти до начала следующей недели.

Центр подчеркивает необходимость дальнейшего наблюдения за "Хилари" и допускает выпуск дополнительных оповещений для населения о стихии в случае дальнейшего усиления урагана.