По уточненным данным, в результате ЧП погиб один рабочий

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести расследование причин аварии на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В связи с пожаром на шахте "Казахстанская" глава государства поручил правительству и акимату (администрации - прим. ТАСС) Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отмечено, что правительству поручено провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником предприятия, о неукоснительном выполнении требований по обеспечению безопасности персонала. "Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке", - пояснили в пресс-службе.

На шахте утром 17 августа произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. По уточненным данным, обнаружено тело одного работника. Спасатели продолжают поиски четырех человек.