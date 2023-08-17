На Ставрополье в аварии с участием рейсового автобуса пострадали три человека

Автобус выполнял внутригородской маршрут, в нем ехала единственная пассажирка, которую госпитализировали

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. В результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на Ставрополье госпитализировали трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого УГИБДД.

"17 августа около 16:15 на 45-м км автодороги Минеральные Воды - Кисловодск водитель автобуса "Газель Next", совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался со встречного направления прямо. В больницу доставлены оба водителя и пожилая пассажирка автобуса", - говорится в сообщении.

Всего в момент ДТП в автобусе находился один пассажир, автобус выполнял внутригородской маршрут. Автобусом управлял 43-летний житель Пятигорска, который за последние два года трижды привлекался к ответственности за нарушения ПДД. 24-летний водитель Toyota, житель Кисловодска, за последние два года 39 раз нарушал скоростной режим.

По данному факту проверку проводит краевая прокуратура и следственное управление СК России по региону.