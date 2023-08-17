17 августа, 16:21
Взрыв на АЗС в Махачкале

Поврежденный участок дороги на месте взрыва в Махачкале намерены восстановить за неделю

На месте происшествия повреждены 1,5 тыс. м дорожного покрытия

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" восстановит в течение недели участок федеральной автодороги в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

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"Повреждены 5 дорожных знаков, 1,5 тыс. м дорожного покрытия, дорожная разметка на площади 200 кв. м. Срок восстановления - до семи дней", - говорится в сообщении.

Для расчистки федеральной трассы Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, задействовали 20 дорожных рабочих и 5 единиц спецтехники. 

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РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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