Поврежденный участок дороги на месте взрыва в Махачкале намерены восстановить за неделю

Взрыв на АЗС в Махачкале

На месте происшествия повреждены 1,5 тыс. м дорожного покрытия

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" восстановит в течение недели участок федеральной автодороги в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Повреждены 5 дорожных знаков, 1,5 тыс. м дорожного покрытия, дорожная разметка на площади 200 кв. м. Срок восстановления - до семи дней", - говорится в сообщении.

Для расчистки федеральной трассы Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, задействовали 20 дорожных рабочих и 5 единиц спецтехники.