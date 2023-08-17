Пробка из сотен машин возникла на автотрассе Афины - Коринф из-за вспыхнувшей цистерны

Тушением возгорания занимались 27 пожарных на 9 автомобилях

АФИНЫ, 17 августа. /ТАСС/. Автоцистерна, наполненная сжиженным природным газом (СПГ), загорелась на магистрали Афины - Коринф, в результате сотни машин стоят в пробке, растянувшейся на километры. Об этом сообщила пожарная служба Греции.

По информации пожарных, слова которых привел греческий портал, "для обеспечения безопасности граждан и во избежание взрыва из-за утечки газа продолжается процесс выгрузки опасного груза из загоревшейся автоцистерны". Часть СПГ испаряется в воздух, пламя с грузовика сбито. Водитель, успевший покинуть автомобиль, не пострадал.

Автоцистерна перевозила 7,2 т СПГ. Тушением возгорания занимались 27 пожарных на 9 автомобилях.

Национальная платная автомагистраль Афины - Коринф остается закрытой для движения транспорта в обоих направлениях из-за возгорания автоцистерны. Прибывающие на трассу транспортные средства направляют на небольшие дороги, идущие параллельно с платной автомагистралью.