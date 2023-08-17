В Ростовской области в ДТП погибла женщина

Пострадали пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. В результате ДТП с грузовиком на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области погиб один человек, пятеро пострадали. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с автомобилем MAN, под управлением водителя 1973 года рождения. Также предварительно установлено, что в результате ДТП пассажир (женщина) погибла до приезда скорой медицинской помощи, водитель и четверо несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 16:45 на 958-м км автодороги М-4 "Дон".

Ранее "Автодор" сообщал о перекрытии движения на 958-м км трассы из-за ДТП с грузовиком в направлении Новороссийска, водителей призвали по возможности выбирать пути объезда.