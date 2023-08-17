Около 7 тыс. жителей Новороссийска остались без электричества из-за авариных ситуаций

По данным и.о. замглавы города Павла Сычева, причиной отключений стало повреждение кабельной линии, произошедшее в результате проведения земельных работ

КРАСНОДАР, 17 августа /ТАСС/. Прокуратура Новороссийска организовала проведение проверки по факту массового отключения электроэнергии, в зоне отключения находятся около 7 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"В связи с произошедшими 17 августа авариями на различных участках электрических сетей произошло массовое отключение электроэнергии в многоквартирных жилых домах, а также объектах социальной сферы. По предварительным данным, численность населения города, оставшегося без электроэнергии, ориентировочно составляет 7 тыс. человек. По данному факту прокуратурой города Новороссийска организованы проверочные мероприятия, по итогам которых при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Причиной отключений стало повреждение кабельной линии, произошедшее в результате проведения земельных работ уточнил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска Павел Сычев. Он сообщил, что повреждение сложное, требует дополнительного времени для обследования, ведутся работы по устранению последствий.