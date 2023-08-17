17 августа, 17:20,
обновлено 17 августа, 17:55

В Колумбии произошло два землетрясения

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало

ТАСС, 17 августа. Второе крупное землетрясение зарегистрировано в четверг на территории Колумбии, его магнитуда составила 5,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,0, позднее оценка была повышена до 6,3. Эпицентр находился в 37 км к северо-востоку от города Виллависенсио с населением около 321 тыс. человек на глубине 14 км.

Эпицентр нового землетрясения находился в 8 км к северо-востоку от этого же города. Очаг залегал на глубине 8 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В новость были внесены изменения (20:55 мск) - добавлена новая информация. 

Теги:
Колумбия
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