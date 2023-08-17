В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница

Обстрелам подверглись один соцобъект и пять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Еленовки, сообщил врио главы республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Еленовку. Ранена мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Обстрелам подверглись один соцобъект и пять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Еленовки, где также была ранена мирная жительница", - написал он.

По его словам, ВСУ продолжают целенаправленные обстрелы мирных кварталов и социально важных объектов ДНР. "Сегодня артиллерийской атаке с применением кассетных боеприпасов в разгар рабочего дня подверглась шахта им. Скочинского в Кировском районе Донецка. В результате обстрела зафиксированы повреждения инфраструктуры шахты, пострадали личные автомобили работников, ранения получил главный экономист предприятия - необходимая медицинская помощь пострадавшему уже оказана. На-гора пришлось экстренно поднять 113 работников", - добавил Пушилин.

Врио главы ДНР уточнил, что по состоянию на вечер четверга украинские войска выпустили по территории республики 207 боеприпасов, 28 из них - кассетного типа.