17 августа, 17:31,
обновлено 17 августа, 17:38
Военная операция на Украине

В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница

Обстрелам подверглись один соцобъект и пять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Еленовки, сообщил врио главы республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Еленовку. Ранена мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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"Обстрелам подверглись один соцобъект и пять жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Еленовки, где также была ранена мирная жительница", - написал он.

По его словам, ВСУ продолжают целенаправленные обстрелы мирных кварталов и социально важных объектов ДНР. "Сегодня артиллерийской атаке с применением кассетных боеприпасов в разгар рабочего дня подверглась шахта им. Скочинского в Кировском районе Донецка. В результате обстрела зафиксированы повреждения инфраструктуры шахты, пострадали личные автомобили работников, ранения получил главный экономист предприятия - необходимая медицинская помощь пострадавшему уже оказана. На-гора пришлось экстренно поднять 113 работников", - добавил Пушилин.

Врио главы ДНР уточнил, что по состоянию на вечер четверга украинские войска выпустили по территории республики 207 боеприпасов, 28 из них - кассетного типа. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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