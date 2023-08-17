Суд арестовал петербуржца за хранение дома боевой гранаты, револьвера и 1 тыс. патронов

Под стражей он проведет два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Колпинский суд Санкт-Петербурга заключил на два месяца в СИЗО местного жителя, в квартире у которого обнаружили осколочную гранату, револьвер Нагана и 1 тыс. патронов. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Зажигалова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Срок меры - 14 октября", - говорится в сообщении.

До задержания 14 августа Зажигалов незаконно хранил в своей квартире ручную осколочную оборонительную гранату типа Ф-1, а также револьвер системы Нагана и 1 тыс. патронов. Следствию мужчина рассказал о том, что все опасные предметы нашел и хотел сдать государству, но не успел.

Схрон боеприпасов в квартире у мужчины правоохранители обнаружили, расследуя уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Его 20 мая возбудило петербургское ГСУ СК после стрельбы в ресторане на проспекте Динамо в Петроградском районе города. Как сообщали об инциденте в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вечером 19 мая на веранде заведения между двумя мужчинами, 42 и 35 лет, произошел конфликт из-за купли-продажи автомобиля, в результате которого старший из них выстрелил в своего оппонента из неустановленного оружия. Пострадавшего в тяжелом состоянии поместили в одну из городских больниц.