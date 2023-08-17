Сальдо сообщил о стрельбе польских наемников по группе военнослужащих ВСУ

По его словам, украинские военнослужащие отказались переправляться на левый берег Днепра

ГЕНИЧЕСК, 17 августа. /ТАСС/. Польские наемники открыли огонь в спину военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшимся переправляться на левый берег Днепра, сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ранее писал о случае в вооруженных формированиях Украины, когда наемники расстреливали мобилизованных, которые не хотели плыть на лодках на левый берег под огонь российской артиллерии. Глядя на это видео понятно, такая практика у них там - обычное дело. Группу боевиков, которые, судя по сказанному одним из них, отказались переправляться, польские наемники подбадривают очередями из пулемета в спины", - написал Сальдо, комментируя опубликованное видео, на котором в направлении бойца ВСУ ведут огонь вооруженные иностранцы.

10 августа Сальдо сообщал, что заградительный отряд украинских националистов и иностранных наемников расстрелял подразделение ВСУ, личный состав которого отказался плыть на лодках на левый берег.