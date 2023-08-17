17 августа, 17:57

Сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца задержали до избрания меры пресечения

Зураб Джавахадзе/ ТАСС
Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц
© Зураб Джавахадзе/ ТАСС

Его доставили в ГСУ СК РФ для предъявление обвинения по делу об организации работы нежелательной в России НПО

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сопредседатель движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григорий Мельконьянц доставлен в ГСУ СК РФ для предъявление обвинения по делу об организации работы нежелательной в России НПО. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков.

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"Григория [Мельконьянца] увезли в ГСУ СК РФ для предъявление обвинения по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Как ожидается, завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - сказал адвокат.

Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. 

Теги:
Россия
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