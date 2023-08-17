Американца, проходившего по делу о взятке помощнице Дворковича, арестовали за шпионаж

О сути предъявленного Джину Спектору обвинения пока нет информации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по обвинению в шпионаже уроженца России, гражданина США Джина (Евгения) Спектора, ранее осужденного по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина США Спектора по обвинению по ст. 276 (шпионаж) УК РФ", - сказала собеседница агентства

ТАСС пока не располагает информацией о сути предъявленного Спектору обвинения.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США и получил там гражданство. Он являлся председателем совета директоров ГК "Медполимерпром", специализировавшемся на лекарствах от онкозаболеваний. Ранее он обвинялся в посредничестве при передаче взяток Анастасии Алексеевой - экс-помощнице Дворковича. Приговором суда Спектору было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила взятку за действия в пользу взяткодателя, ее сумма составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период она была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.