Неопознанными после взрыва в пригороде Махачкалы остаются 17 погибших

Как уточнил глава республики Сергей Меликов, в рамках расследования уголовного дела имеется только один подозреваемый

ТАСС, 17 августа. После взрыва в пригороде Махачкалы неопознанными остаются 17 погибших, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов журналистам после заседания Госсовета в Москве.

"На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек. Сегодня проводились действия по опознанию, надеюсь, эта цифра сократилась", - сказал глава Дагестана.

Кроме того, он сообщил, что в рамках расследования уголовного дела по факту взрыва в пригороде Махачкалы имеется только один подозреваемый. "Уголовным делом занимается Главное следственное управление Следственного комитета России, поэтому корректнее было бы относить эти вопросы к этой службе. Насколько мне известно, сейчас в рамках расследования уголовного дела только один подозреваемый. В отношении него проводятся следственные действия", - отметил Меликов.

Ранее сообщалось, что из 35 погибших в результате взрыва тела 22 человек остаются неопознанными, процесс опознания по остальным жертвам продолжается.