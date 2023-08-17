Еще одна жительница Донецка получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

Речь идет о женщине 1966 года рождения

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Мирная жительница Донецка получила ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район) по ул. Правовой, 86 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Еленовка по улице Мира, 27 ранена женщина 1937 года рождения. ВСУ обстреливали Куйбышевский и Петровский районы Донецка, Еленовку и Зайцево.