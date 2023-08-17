В Сочи дети отравились парами хлора при посещении бассейна в санатории

Их состояние оценивается как средней степени тяжести

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку в связи с отравлением детей парами хлора при посещении бассейна в санатории Сочи, пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"17 августа 2023 года в санатории, расположенном по улице Авроры Лазаревского района г. Сочи, подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание. В результате чего все дети доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести с диагнозом: "Отравление парами хлора". В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора незамедлительно организованы проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших не уточняется. По данным ведомства, взяты пробы воды для установления причин случившегося.