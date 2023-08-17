17 августа, 20:22,
обновлено 17 августа, 20:38
Военная операция на Украине

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Екатерина Адамова/ ТАСС, архив
© Екатерина Адамова/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 17 августа. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит благодаря работе системы ПВО под селом Никольское в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО, сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.

По словам Гладкова, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

В Минобороны РФ также сообщили об уничтожении беспилотника самолетного типа средствами ПВО над Белгородской областью.

"17 августа в 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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