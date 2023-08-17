В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранена мирная жительница

Речь идет о женщине 1987 года рождения

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг вечером вновь нанесли удар по Петровскому району Донецка, ранена 35-летняя женщина.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа по состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: г. Донецк (Петровский район) по ул. Рубена Ибаррури ранена женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении.