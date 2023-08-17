В Карелии при столкновении маломерных судов на Белом море пострадали три человека

Им оказали медицинскую помощь

ТАСС, 17 августа. Три человека пострадали в поселке Рабочеостровск в Кемском районе Карелии при столкновении маломерных судов на Белом море, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Происшествие на воде: Кермский район в акватории Белого моря в районе причала на территории поселка Рабочеостровск произошло столкновение двух маломерных судов. На одном находились три человека, на втором - два человека. При выходе от причала произошло столкновение, в результате пострадали три человека", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, на месте работают врачи и спасатели.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, Карельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания и соблюдения прав пассажиров в связи с происшествием. По предварительным данным, около 19:30 мск в районе причалов поселка Рабочеостровск Кемского района Республики Карелия катер столкнулся с лодкой. Прокуратура даст оценку техническому состоянию транспортных средств и действиям судоводителей, при наличии оснований примет меры реагирования.