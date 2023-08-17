В Минобороны России сообщили о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

В ведомстве отметили, что корабли "Пытливый" и "Василий Быков" ЧФ РФ уничтожили огнем из бортового вооружения безэкипажный украинский катер

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя, сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" уничтожили его огнем из бортового вооружения. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что катер противника был уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота - сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков". "В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи", - подчеркнули в министерстве.

4 августа Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. Тогда атака была отбита, катера уничтожены. 14 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

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