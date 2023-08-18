17 августа, 21:32

СМИ: неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора

Даниэль Нобоа не пострадал, отмечает газета El Universo

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Неизвестные открыли стрельбу рядом с колонной машин, в одной из которых ехал кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа. Об этом сообщила в четверг газета El Universo.

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Кандидат, участвовавший в предвыборном мероприятии в городе Дуран, не пострадал. Представители его команды отметили, что не знают, было ли это нападение именно на него.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий глава государства Гильермо Лассо в мае назначил их проведение с целью распустить парламент. По его словам, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах. 

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