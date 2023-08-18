Telegraph: украденные из Британского музея предметы коллекции продавали через eBay за 50$

По данным газеты, ювелирные изделия, в том числе времен Древнего Рима, выставляли на интернет-площадке как минимум с 2016 года

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Украденные предметы из коллекции Британского музея продавали на eBay, одной из крупнейших мировых интернет-площадок, за 40 фунтов ($50), хотя их реальная цена доходит до 50 тыс. фунтов ($65 тыс.). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Она отмечает, что ювелирные изделия, в том числе времен Древнего Рима, выставлялись на eBay как минимум с 2016 года. Издание подчеркнуло, что исчезновению предметов из Британского музея способствовало отсутствие подробного онлайн-каталога коллекции, который бы содержал все 8 млн имеющихся в нем артефактов.

Ранее в музее, который до пандемии ковида ежегодно посещали около 6 млн человек, сообщили, что небольшие золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, которые относятся к периоду от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры, пропали, были украдены из его запасников или повреждены. Позже британские СМИ написали, что по итогам внутреннего расследования из учреждения был уволен бывший куратор греческих коллекций Питер Хиггс, который работал в нем на протяжении 30 лет. Семья искусствоведа отвергла утверждения о его причастности к пропаже предметов.

Британский музей сообщил, что подал иск в отношении неназванного сотрудника, а расследование ведет отдел лондонской полиции по экономическим и уголовным преступлениям. Сумма нанесенного ущерба не разглашается, однако, по информации газеты The Times, речь может идти о 80 млн фунтов ($102 млн).

Как подчеркнула The Daily Telegraph, эксперты по коллекции античных времен предупреждали руководство музея еще три года назад о том, что один из сотрудников учреждения может заниматься кражей предметов из запасников. Эти артефакты использовали в научных целях и в последнее время не выставляли на публику, указал телеканал Sky News.