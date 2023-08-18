В Якутии зафиксировали 46 лесных пожаров на площади свыше 200 тыс. га

К тушению возгораний привлекли 1,2 тыс. человек и 32 единицы спецтехники

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 200 тыс. га, из них локализовано 12 возгораний на площади более 100 тыс. га. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

"На утро действуют 46 лесных пожаров на общей площади 208 974,5 га, 1 ландшафтный пожар на площади 368 га. Из перечисленных пожаров локализовано 12 лесных пожаров на площади 101 188 га", - сказал Коноплев.

По данным Минэкологии Якутии, ведется работа по тушению 28 лесных пожаров общей площадью 193,6 тыс. га на территориях Верхнеколымского, Верхоянского, Момского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского районов. За прошедшие сутки потушили 8 лесных пожаров на площади 7,3 тыс. га.

К ликвидации возгораний привлечено 1,2 тыс. сотрудников лесопожарных формирований, задействовано 32 единицы спецтехники, 9 самолетов Ан-2 и Cessna находятся на авиапатрулировании, 7 вертолетов Ми-8 - на тушении.