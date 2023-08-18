"Хилари" усилился до урагана третьей категории

В Мексике больше всего ураган может затронуть штаты Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная

ТАСС, 18 августа. Ураган "Хилари" усилился до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость ветра в пределах стихии превышает 54 м/с. "Хилари" находится у западного побережья Мексики на расстоянии примерно 715 км к югу от города Кабо-Сан-Лукас в штате Нижняя Калифорния Южная и движется на северо-запад со скоростью 22 км/ч.

В Мексике в наибольшей степени ураган затронет штаты Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная. Там прогнозируют обильные осадки, опасные морские приливы и подтопления местности. В юго-восточных штатах США 18 августа пройдут проливные дожди, которые будут идти до начала следующей недели.