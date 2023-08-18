Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма мужчину

На Шакиржона Улпиджанова в январе возбудили уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов. Он обвиняется в финансировании терроризма", - сообщила Волк.

Улпиджанов обвиняется по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), уголовное дело было возбуждено в январе текущего года.

Предварительно установлено, что противоправное деяние совершено на территории Южной Кореи. "Фигурант умышленно предоставил денежные средства участнику запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), впоследствии эти деньги были потрачены на приобретение огнестрельного оружия.

По данным МВД, в марте Улпиджанов был задержан на территории Республики Корея. Генпрокуратурой РФ было дано поручение НЦБ Интерпола МВД России об организации процедуры депортации разыскиваемого. "Сегодня он был передан представителям российской полиции для доставки в Москву", - сообщила Волк.